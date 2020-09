Calciomercato Juventus, decisione su Suarez | Telefonata di Paratici

La Juventus si sarebbe definitivamente tirata indietro dalla pista Suarez: Fabio Paratici avrebbe già informato il Barcellona della decisione

La suggestione Suarez si sarebbe definitivamente spenta per la Juventus. L’attaccante uruguaiano è stata un’opportunità di mercato su cui i dirigenti bianconeri hanno lavorato, cercando di capire se fosse possibile coglierla. Le difficoltà legate al passaporto, però, sono sembrate insormontabili. Il centravanti per Andrea Pirlo, infatti, è un urgenza e la Juventus vuole portarne uno a Torino al più presto. Per questo motivo, ‘Madama’ avrebbe già un accordo con la Roma per Dzeko.

Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, poi, Fabio Paratici avrebbe telefonato al Barcellona lunedì sera per informare i dirigenti blaugrana dello stop alla trattativa. Una chiamata a cui avrebbe fatto seguito un summit fra il CFO della Juventus e l’agente di Milik, per sbloccare la trattativa fra Napoli e Roma e, conseguentemente, anche l’affare Dzeko. Insomma, la ‘Vecchia Signora’ in questa sessione di mercato non andrà su Luis Suarez.

