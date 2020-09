Calciomercato Juventus, nuova proposta del Barcellona a Suarez

Luis Suarez è in uscita dal Barcellona. E mentre perde quota l’ipotesi Juventus, ecco spuntare una nuova proposta

Continua a tenere banco in casa Barcellona il futuro di Luis Suarez. L’attaccante è in uscita, per esplicita decisione del nuovo allenatore, Ronald Koeman, ma il mancato accordo per la buonuscita sta frenando tutte le possibili trattative. Nel frattempo, sta perdendo quota la pista che porta alla Juventus, con Edin Dzeko obiettivo numero uno dei bianconeri, anche a causa dell’ormai nota questione passaporto. Per incentivarne l’addio, riporta ‘Sport’, il club catalano sarebbe pronto a formulare una nuova proposta all’entourage dell’uruguaiano. Il calciatore non ha intenzione di rinunciare a quanto gli spetta per l’anno di contratto che gli resta, ma il club catalano non ha intenzione di accontentarlo.

Mentre si profila un’altra soluzione: il Barça sarebbe disposto a coprire parte dell’ingaggio mancante, per arrivare alla cifra che attualmente guadagna, nel caso in cui un club non dovesse riuscire ad arrivare a quei numeri. Per capirci meglio, se una società interessata a Suarez dovesse offrire 10 milioni di euro a stagione, la società spagnola metterebbe gli altri 5 milioni, così da coprire i 15 milioni che pretende come buonuscita. Vedremo se questa opzione verrà presa in considerazione, mentre, come detto, la Juve si allontana e l’Atletico Madrid è fermo, in attesa di capire quale sarà il futuro di Morata, accostato proprio ai campioni d’Italia.

