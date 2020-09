Calciomercato Juventus, svolta Suarez: la scelta di Koeman

Potrebbe esserci una volta nell’affare Suarez: seguito dalla Juventus, il tecnico del Barcellona Koeman ha preso una decisione sul suo conto

Possibile svolta per Luis Suarez. Mentre per la Juventus si avvicina Edin Dzeko nel triangolo con Roma e Napoli che coinvolge anche Milik, da Barcellona arrivano segnali di conferma per l’attaccante uruguaiano. Come riferisce ‘Rac 1’, il tecnico blaugrana Koeman potrebbe far giocare domani Suarez contro il Girona, nella seconda amichevole del nuovo corso catalano.

Il Pistolero potrebbe così far parte della squadra che parteciperà al test infrasettimanale, mentre la sua cessione diventa sempre più difficile. Le trattative per la cessione, oltre alla Juventus c’è anche l’Atletico Madrid, non si sbloccano ed allora la permanenza potrebbe anche essere una strada. Suarez – secondo l’emittente spagnola – continua a pensare all’addio ma non ha intenzione di modificare le sue richieste economiche.