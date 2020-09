Calciomercato Juventus, Ramon Planes: “Suarez? Può succedere di tutto”

Il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato del futuro di Luis Suarez

Sono ore decisive in casa Juventus sul fronte attaccante. Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, manca solo il sì di Milik alla Roma per sbloccare Dzeko ai bianconeri. Sembra così allontanarsi l’arrivo a Torino di Luis Suarez. Del futuro dell’uruguaiano ha parlato a margine della presentazione dell’ex Pjanic Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona: “Fino al 5 ottobre può succedere di tutto. Luis è stato ed è un giocatore importante per il Barça negli ultimi anni e per questo merita il massimo rispetto. Dopo la fine di questa stagione siamo tutti coinvolti in un processo di cambiamento, che comprende allenatore, idee… Ma dobbiamo rispettare soprattutto i giocatori ed i loro contratti”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Calciomercato, ESCLUSIVO: Dzeko Sempre Più VICINO Alla Juventus!

Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: il futuro di Pezzella è tutto da scrivere