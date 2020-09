Calciomercato Juventus, no definitivo di Suarez: problemi col passaporto

Il futuro di Luis Suarez è ancora avvolto nel mistero: l’opzione Juventus sarebbe stata scartata dall’attaccante del Barcellona. Ecco il motivo

Mentre la Juventus continua a lavorare per chiudere l’affare Edin Dzeko, con la Roma pronta ad accogliere Arek Milik dal Napoli (si attende il via libero definitivo del polacco), continuano a giungere notizie su Luis Suarez, in uscita dal Barcellona e accostato con insistenza ai bianconeri. Tra i problemi con la buonuscita e la possibile permanenza alla corte di Ronald Koeman, si innesta la questione passaporto. Per poter eventualmente approdare a Torino, l’uruguaiano avrebbe dovuto prendere la cittadinanza italiana, grazie ai parenti della moglie, dopo aver sostenuto un esame.

Ma, secondo l’emittente spagnola ‘Rac 1’, la questione sarebbe diventata insormontabile: Suarez avrebbe, così, deciso di ‘scartare’ la pista Juventus a causa dell’impossibilità di avere il passaporto italiano entro il 6 ottobre, ultimo giorno utile per presentare le liste dei giocatori utilizzabili in Champions League. Il calciatore starebbe valutando, così, altre opzioni che gli sarebbe state prospettate. Ennesima puntata di una telenovela infinita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ramon Planes: “Suarez? Può succedere di tutto”