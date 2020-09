Calciomercato Inter, Vidal si avvicina: allenamento speciale

In attesa di avere il via libera per il trasferimento all’Inter, Vidal si allena per le strade di Barcellona

L’uomo del momento, per il mercato dell’Inter, è Arturo Vidal. Il club meneghino ha un accordo con il Barcellona per il centrocampista cileno, ma sta aspettando di realizzare delle operazioni in uscita prima di accoglierlo a Milano. La volontà dell’ex Juventus è quella di raggiungere nuovamente Antonio Conte e, come riferito dalla Spagna, nella giornata di ieri ha già salutato i suoi compagni in blaugrana. Nella giornata di oggi, invece, Vidal si è allenato in maniera del tutto singolare: nel mirino c’è la Serie A.

Il cileno, infatti, è andato a correre per le strade di Barcellona insieme ad un amico. Un episodio che dimostra, una volta in più, quanto sia determinato Vidal a presentarsi al meglio in maglia nerazzurra. Per il suo trasferimento all’Inter aspetta solamente la chiamata, con il jet privato che è già stato pre-allertato, ma intanto ‘King Arthur’ non smette di allenarsi.

