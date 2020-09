Recoba eslata Suarez e Cavani e fa una proposta a sorpresa: “Li prendo entrambi”

Alvaro Recoba esalta Luis Suarez. Il campione del Barcellona piace molto alla Juventus ma non ha ancora certezze sul suo destino. Lo stesso vale per Edinson Cavani, ‘ostaggio’ del suo ricchissimo ingaggio. Alvaro Recoba, ex idolo dell’Inter e attuale dirigente del Club Nacional, si è lasciato andare a un sorprendente (quanto improbabile) annuncio di mercato: “Se avessi i soldi, li porterei entrambi, lui ed Edinson Cavani al Nacional – spiega a ‘Tnt sports’ – Vengono entrambi, certo”. Clicca qui per ulteriori novità.

Il Chino ha proseguito il suo discorso parlando di Suarez: “Gli anni diranno che Luis Suárez è stato uno dei tre o quattro migliori nella storia del calcio uruguaiano. Aggiungo Enzo Francescoli con cui ho giocato e Rubén Sosa, che era il mio idolo e il migliore che ho visto”.

IL BARCELLONA – “A Barcellona, ​​quando dicevano che Luis era paffuto, ha segnato due o tre gol nelle partite successive. La situazione che ha oggi al club mi fa male. I giocatori che hanno dato tanto vanno rispettati – afferma Recoba – Il calcio è ingrato in questi casi ma ovunque decida di giocare starà bene. L’Uruguay ha bisogno di lui per la squadra nazionale e si spera che prenda una decisione rapidamente”.

