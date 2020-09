Le ultime sul nuovo numero 9 della Juventus. Si avvicina Edin Dzeko, in attesa della risposta di Milik alla Roma. Ecco tutti i dettagli

Edin Dzeko è vicino alla Juventus. Il club bianconero, come confermano dalla Spagna, ha stoppato l’affare Suarez visto che il passaporto potrebbe non arrivare in tempo per la chiusura del calciomercato, tornando concretamente sul bosniaco da sempre il preferito di Andrea Pirlo. Per la fumata bianca manca di fatto solo il sì di Milik alla Roma, considerato che i giallorossi hanno già raggiunto un accordo con il Napoli, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it. In giornata è previsto un colloquio decisivo tra Paratici e l’agente del bomber polacco, al quale è stato offerto un contratto da 4,5 milioni a stagione.

Una intesa c’è pure tra Juve e capitolini per Dzeko: si parla di circa 15 milioni di euro, con l’aggiunta di una contropartita tecnica che potrebbe essere De Sciglio, come anticipato sempre dalla nostra redazione. Il terzino approderebbe esternamente all’affare per il bosniaco: possibile il prestito con diritto di riscatto. In corso valutazioni da parte del difensore. Dzeko firmerebbe un contratto biennale, ovvero fino al giugno 2022, da circa 7,5 milioni netti a stagione (15 lordi totali per i due anni). Complessivamente, tra cartellino e ingaggio (al lordo), il classe ’86 ‘costerebbe’ ai bianconeri 45 milioni di euro.

