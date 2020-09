Roma, Zaniolo ha deciso: niente Villa Stuart | Si opererà in Austria

Si è preso del tempo per riflettere Zaniolo, poi ha deciso di non operarsi a Roma: settimana prossima volerà ad Innsbruck dal Prof. Fink

Non sono giornate semplici per Nicolò Zaniolo: il centrocampista giallorosso, dopo un lungo calvario era tornato ad essere protagonista in campo. Nella partita vinta dalla Nazionale italiana contro l’Olanda, però, è arrivata una nuova rottura del crociato per il classe ’99. Come ha rivelato la madre di Zaniolo, il centrocampista insieme al suo entourage ha valutato in maniera profonda le prossime mosse da compiere. L’ex Inter ha deciso alla fine di non operarsi a Villa Stuart a Roma, ma di volare in Austria: più precisamente ad Innsbruck, dove settimana prossima andrà sotto i ferri del Prof Christian Fink.

Una decisione che era nell’aria, già dal momento in cui Zaniolo ha voluto rimandare l’intervento nella clinica capitolina. La priorità per il giocatore ed il suo entourage, adesso, è quella di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili, prendendosi tutto il tempo necessario.

