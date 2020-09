Roma, infortunio Zaniolo: rinviato l’intervento chirurgico, il motivo

Roma, infortunio Zaniolo: il giocatore giallorosso non si opererà domani dopo la lesione del legamento crociato, ecco perché

Non ci sarà domani mattina l’operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro per Zaniolo. Il giocatore della Roma, dopo l’infortunio patito in Nazionale, avrebbe dovuto operarsi domani mattina nella clinica capitolina di Villa Stuart. Ma ha invece deciso, in accordo con la famiglia e con la Roma stessa, di prendersi qualche giorno prima dell’intervento. Il talento giallorosso sarebbe psicologicamente molto provato dal secondo grave infortunio in questo 2020 e almeno per alcuni giorni vorrebbe staccare la spina e ritrovare serenità, prima di dedicarsi a una nuova, lunga e faticosa riabilitazione.

