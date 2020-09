SONDAGGIO CM.IT – Roma, Zaniolo out: ecco chi può sostituirlo

Roma, Zaniolo ko per la rottura del crociato anteriore, ecco chi può essere il suo sostituto dal sondaggio pubblicato da Calciomercato.it

Brutta tegola in casa Roma: nella gara di ieri contro l’Olanda, Nicolò Zaniolo ha riportato infatti la rottura del legamento crociato. Un nuovo, grave infortunio per il classe 1999, che la Roma dovrà molto probabilmente rimpiazzare. E sull’eventuale sostituto verteva proprio il sondaggio proposto da Calciomercato.it sulla propria pagina Twitter. Per il 40% dei votanti, il nome giusto è quello di Federico Bernardeschi, il cui futuro alla Juventus appare tutt’altro che certo. Il 26,5% crede invece che la Roma il sostituto possa averlo già in casa e la soluzione sarebbe quella di confermare almeno uno tra Under e Kluivert, entrambi sul piede di partenza. Più basse le percentuali di chi ritiene che si debba puntare su uno svincolato. Il 18,2% ritiene che il nome giusto possa essere quello di Gotze, svincolato dal Borussia Dortmund. Solo il 15,3% punterebbe invece su un altro svincolato come Callejon.