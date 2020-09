Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | “De Paul è il più vicino”

Potrebbe essere Rodrigo de Paul il prossimo rinforzo a centrocampo della nuova Juventus di Pirlo. Tutti i dettagli

Giornata di presentazione per Weston McKennie, nuovo centrocampista acquistato a sorpresa alla Juventus su espressa richiesta di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero punta a rinforzare ulteriormente il reparto e la dirigenza non si fermerà di certo all’arrivo dell’americano. In questo senso, i nomi più caldi sono quelli di Aouar del Lione e Rodrigo de Paul, che si è già affermato in Serie A con la maglia dell’Udinese. Proprio la pista che porta all’argentino sembra trovare importanti conferme. Intervenuto a “Casa Juventibus” sul canale Youtube ‘JB Live’, il giornalista Luca Fiorino ha dichiarato: “Secondo me l’ultimo colpo a centrocampo della Juventus sarà de Paul. Farei molta attenzione a questa pista”.

Katia Nicotra, che recentemente è anche intervenuta a Calciomercato.it, ha poi aggiunto: “Anche a me dicono che è il più vicino alla Juve. Può essere lui l’uomo giusto per Pirlo”. Occhi puntati dunque anche sulla pista de Paul in casa bianconera. Staremo a vedere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus: le ultime di CM.IT su Suarez, Dzeko e Milik

Calciomercato Juventus, bomba su Pogba dalla Spagna | Torna gratis