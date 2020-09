Calciomercato Lazio, clamoroso Immobile: offerto al Barcellona

Clamorosa indiscrezione dall’Argentina, Ciro Immobile sarebbe stato offerto dal Barcellona: i catalani chiudono la porta al bomber della Lazio.

La stagione di Ciro Immobile è stata da incorniciare: 36 reti in campionato che gli sono valse il titolo di capocannoniere in Serie A e la ‘Scarpa d’Oro’. Il bomber di Torre Annunziata, però, non sembra accontentarsi mai ed è già alla ricerca del prossimo grande traguardo. Il prossimo record di Immobile, però, potrebbe essere lontano dalla Lazio. Come rivelato dalla giornalista Veronica Brunati, l’attaccante biancoceleste sarebbe stato offerto niente di meno che al Barcellona. Mentre i catalani erano impelagati con la questione di Messi, che oggi ha rotto il silenzio, gli sarebbe stata proposta l’opportunità di mercato made in Italy.

Sempre secondo la giornalista argentina, il Barcellona avrebbe declinato l’offerta a causa della mancanza di fondi. La permanenza di Messi, infatti, non aiuta certamente a livello di monte ingaggi. Al momento, i blaugrana non possono permettersi un’offerta importante per convincere Lotito a lasciar partire il proprio bomber. Niente da fare, quindi, per Immobile: nella prossima stagione il suo posto sembra essere sempre al centro dell’attacco di Simone Inzaghi nella Lazio.

