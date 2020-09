Calciomercato, dalla Spagna: nuovo ribaltone | “Accordo Suarez-Juventus”

L’annuncio sul centravanti del Barcellona che fa felice la Juve arriva dal noto giornalista Balague

La telenovela che riguarda Luis Suarez vive oggi un nuovo colpo di scena. Con la permanenza sempre più probabile di Lionel Messi al Barcellona almeno per un’altra stagione in attesa di capire chi sarà il successore di Bartomeu alla presidente del club catalano, infatti, il centravanti uruguaiano sembrava a sua volta destinato a restare in blaugrana. Game over per la Juventus? Non necessariamente. Sul tema si registrano nuove dichiarazioni che ribaltano la situazione.

“Non è vero che il futuro di Messi è legato a quello si Suarez. L’uruguaiano ha un accordo totale con la Juventus e questo non influisce sulla decisione di Leo”. Pensieri e parole di Guillem Balague, noto giornalista spagnolo che collabora con la ‘BBC’ e con il quotidiano sportivo catalano ‘Sport’. “La buonuscita del Barcellona sarà ridotta: invece dei due anni di contratto (uno con opzione) Suarez è felice di essere pagato per uno soltanto”.

