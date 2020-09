Calciomercato, sorpasso sulla Juventus | Sfuma un obiettivo di Pirlo

Niente da fare anche per Barcellona e Bayern Monaco: il giovane fantasista tedesco Samardzic sarebbe vicino al Lipsia

Il mercato della Juventus viaggia su due binari paralleli. Da un lato i nove volte campioni d’Italia in carica sono a caccia di rinforzi da mettere a disposizione di Andrea Pirlo al più presto per permettere all’allenatore bianconero di conoscere e lavorare con i nuovi acquisti il più possibile prima dell’inizio del campionato di Serie A. Dall’altro c’è bisogno di cedere i giocatori in esubero per dare una sfoltita, fare cassa e abbassare il monte ingaggi. E proprio la difficoltà del CFO Paratici a vendere i giocatori che non fanno parte del progetto sta rallentando gli affari in entrata, rischiando di farli sfumare.

E’ il caso di Lazar Samardzic. Stando a quanto riportato dall’emittente televisiva ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, la Juventus avrebbe subito il sorpasso decisivo da parte del Lipsia nella corsa al 18enne centrocampista offensivo tedesco di origini serbe dell’Hertha Berlino. Il club della Red Bull avrebbe sbaragliato anche la concorrenza del Barcellona e del Bayern Monaco: non sono stati resi noti i dettagli dell’offerta che avrebbe convinto i capitolini.

