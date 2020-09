Raiola ha proposto Kean a Real Madrid e Barcellona: secco no dalle due big di Spagna. La Juventus punta a riportare l’attaccante a Torino

La Juventus lavora per un attaccante esperto e di caratura internazionale come Dzeko e Suarez, ma non solo. Nei programmi della dirigenza bianconera c’è anche un secondo colpo in attacco, un profilo più giovane da consegnare ad Andrea Pirlo per completare l’attacco dei campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il piano per il ritorno di Kean

Juventus, Kean proposto a Real Madrid e Barcellona

Uno dei nomi più in voga e al vaglio del CFO Paratici è quello di Moise Kean, che l’Everton potrebbe cedere dopo la deludente stagione in quel di Liverpool. La Juve ha sondato il terreno per il ritorno del classe 2000, con i ‘Toffees’ di Ancelotti che valutano almeno 30 milioni di euro il nazionale azzurro. Oltre alla ‘Vecchia Signora’ – scrive il portale ‘Don Balon’ – l’agente Raiola avrebbe proposto il suo protetto anche a Real Madrid e Barcellona, a caccia di entrambe di un centravanti nel mercato estivo. Dalle due big di Spagna sarebbe arrivato però un secco e deciso no al possibile ingaggio di Kean. Un assist per la Juventus, che nei prossimi giorni potrebbe provare un nuovo assalto per riportare a Torino il 20enne talento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo ex Juventus per l’attacco | Ritorno di fiamma