Calciomercato Juventus, il piano per il ritorno di Kean

Il ritorno di Moise Kean è una delle possibilità per completare l’attacco della Juventus: il piano della società bianconera per il 20enne

Moise Kean per completare l’attacco della Juventus. Questa l’idea che sta prendendo piede in casa bianconera, al di là dell’attaccante che dovrà prendere il posto di Higuain al centro del reparto avanzato di Pirlo con Dzeko grande favorito. Il 20enne ha fallito all’Everton, non riuscendosi ad inserire nel calcio inglese e va a caccia del riscatto. La Juventus potrebbe offrirgli la possibilità di farlo nella squadra che lo ha cresciuto.

Come riferisce ‘Sport Mediaset’, l’idea di Paratici è un’operazione senza esborso economico: prestito biennale per Kean con diritto o obbligo di riscatto da stabilire. Tornato alla Juve, Kean porterebbe con sé anche un altro vantaggio: quello di essere cresciuto nelle giovanili bianconere, aspetto non secondario per la questione liste.