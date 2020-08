Pirlo alla Juventus, l’avventura è cominciata. Da Paredes a Dzeko, sono tanti i nomi in entrata che interessano i bianconeri. Il punto

L’avventura di Andrea Pirlo come tecnico della Juventus è cominciata. Primo allenamento, prima conferenza, tutto già alle spalle. Adesso il mercato a capofitto, con l’aiuto di una dirigenza che intende supportarlo in tutto, per quanto possibile. I nomi che gravitano intorno ai bianconeri sono tanti, ma il nuovo allenatore cosa vuole? Intanto rinforzare il centrocampo, vero punto debole nella scorsa stagione. E gli interessi sono tanti, a cominciare da Leandro Paredes del Psg, che l’Italia la conosce benissimo dopo i trascorsi al Chievo, all’Empoli e alla Roma. I parigini, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, hanno versato nelle casse dello Zenit 50 milioni per accaparrarselo, difficile quindi che la Juventus faccia altrettanto. Se non impossibile. Per l’argentino si tratterà, magari pensando ad una contropartita tecnica che abbassi notevolmente il prezzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, mossa bomber: sondaggio a sorpresa, il punto

Calciomercato Juventus, idee in Serie A ma non solo

Un altro giocatore che interessa a Torino è Rodrigo De Paul, altro argentino, dell’Udinese però. Anche qui però la valutazione è alta: almeno 40 milioni. Rimanendo in Italia, sul taccuino di Paratici è segnato anche il nome di Locatelli del Sassuolo, anche se nonostante i buoni rapporti con la società neroverde si fatica a immaginare un costo abbordabile. Intanto, come riporta ‘Tuttosport’, ieri c’è stata la cena fra i dirigenti di ambo le parti e il tentativo della Juventus è anche qui giocare di contropartita.

Più indietro negli interessi dei campioni d’Italia Aouar del Lione e Thomas Partey dell’Atletico. Ma è l’attacco che vive ore di fuoco dopo l’annuncio su Higuain, che Pirlo ritiene fuori dal progetto. Per sostituirlo rimane Dzeko il nome più caldo nonostante i suoi 34 anni, ma costa sui 10-15 milioni, come vi abbiamo anticipato alcuni giorni fa. E poi convince già per la sua esperienza e versatilità tecnico-tattica rispetto a Milik, altro nome importante, che però gode di un appeal minore (e un costo nettamente superiore). Raul Jimenez del Wolves invece risulta inavvicinabile considerati i 70 milioni che gli inglesi vorrebbero incassare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, mossa Paratici | Incontro per il colpo in Serie A

Juventus, Pirlo: “Dybala mai un problema. Higuain, è deciso”