Calciomercato Juventus, mossa Paratici | Incontro per il colpo in Serie A

Paratici a cena con i dirigenti del Sassuolo per parlare di Locatelli: le ultime

Cena di mercato per la Juventus. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, questa sera Fabio Paratici ha incontrato a cena Carnevali e Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo. Sul tavolo il nome di Manuel Locatelli, che piace a Pirlo ed è finito sulla lista bianconera per rinforzare il centrocampo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il direttore dell’area tecnica della Juve ha fatto un primo sondaggio per capire la fattibilità di un’eventuale operazione, con il club neroverde che però non fa sconti per l’ex Milan e fa una valutazione di almeno 30 milioni. Si attendono ora ulteriori sviluppi.

