Calciomercato Inter, colpo ex Juventus per l’attacco | Ritorno di fiamma

Colpo ex Juventus per l’attacco del calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Llorente

Impegnata soprattutto nelle operazioni tra difesa e centrocampo, l’Inter non dimentica il reparto offensivo. Tra il sogno Messi, il vecchio pallino Dzeko e altri profili vagliati, torna di moda Fernando Llorente, esperto attaccante reduce da una stagione complicata al Napoli. Prima le ottime prestazioni sotto la gestione Ancelotti, poi un lento declino con l’arrivo in panchina di Gattuso, che non gli ha mai dato fiducia nel suo progetto tattico. Ora per lui si starebbe muovendo Marotta: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, sondato Llorente: può partire in prestito

Calciomercato Inter, colpo Llorente dal Napoli: le ultime

Tra i nomi monitorati dall’Inter, riporta ‘Passione Inter’, ci sarebbe Llorente: il profilo dell’ex Juventus sarebbe stato sondato ma al momento non esisterebbe alcuna trattativa. L’attaccante classe 1985, dal canto suo, sarebbe disponibile a vestire la casacca nerazzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal fa fuori Eriksen | Via libera: addio da 50 milioni