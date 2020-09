Molto attratto dalla pista Inter Miami, Gonzalo Higuain ha ricevuto un’altra offerta dalla MLS nelle ultime ore, decisione imminente

Fuori dai piani della Juventus di Andrea Pirlo, Gonzalo Higuain è pronto ad intraprendere una nuova avventura dopo la rescissione contrattuale. Sogno proibito del River Plate, l’attaccante argentino ha ricevuto un’offerta molto allettante dall’Inter Miami, ma il club di Beckham non è l’unico della MLS ad essersi fatto vivo per l’ex Milan e Napoli. Attratta dalla possibilità di giocare negli States, la punta 32enne potrebbe propendere per una scelta di cuore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, grana Higuain | C’è un problema per l’addio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, trattativa avanzata per Higuain

Calciomercato Juventus, Higuain raggiunge il fratello

Secondo ‘Olé’, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe da registrare un importante ritorno di fiamma del DC United. Un interesse concreto, che nasce dalla presenza in rosa e nello staff tecnico della franchigia di Washington di Federico Higuain, fratello del bomber bianconero. Derby statunitense, dunque, per il Pipita. Il suo addio spalancherà le porte alla nuova punta, con il testa a testa tra Dzeko e Suarez che resta ancora in piedi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Dzeko prima scelta. Roma su Milik, offerti anche Tadic e Giroud – ULTIME CM.IT