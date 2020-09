Calciomercato Juventus, grana Higuain | C’è un problema per l’addio

Grana Higuain per il calciomercato Juventus, c’è un problema per l’addio

Gonzalo Higuain non fa sconti alla Juventus. Arrivato in pompa magna nell’estate 2016, il ‘Pipita’ è stato ‘silurato’ dal nuovo tecnico Andrea Pirlo, che ha già annunciato la separazione in conferenza stampa. L’attaccante pesa a bilancio ancora 18 milioni di euro ma non vuole rescindere a prezzi svantaggiosi. Su di lui ci sono svariati club internazionali: se in Italia è avanzata l’ipotesi Fiorentina, altre voci portano al Newcastle e a un paio di club qatarioti, ma ieri sono giunte indiscrezioni sull’Inter Miami. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Juventus, le ultime su Higuain

Ancora sotto contratto per una stagione, Higuain ha un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti e per lasciare la Juventus, riporta ‘Tuttosport’, chiede una ricca buonuscita. In apparenza non tirerebbe una brutta aria tra le parti, ma al momento sui termini della rescissione l’intesa sarebbe lontanissima. Il suo entourage non si starebbe muovendo dall’Argentina, fattore che non facilita la sua cessione.

