In chiusura l’affare Smalling per il calciomercato Roma, vicino il ritorno del difensore

Dopo l’amaro saluto di agosto, Chris Smalling è pronto a riabbracciare i suoi colleghi romanisti. Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, è in chiusura l’affare tra Roma e Manchester United per il ritorno del centrale inglese. Decisiva si è rivelata la volontà del giocatore, che ha già espresso in passato la sua gioia nel vestire giallorosso. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dzeko prima scelta. Roma su Milik, offerti anche Tadic e Giroud – ULTIME CM.IT

Calciomercato Roma, vicino il ritorno di Smalling: le ultime

Il difensore classe 1989, reduce da un’ottima stagione agli ordini di Fonseca, ad agosto ha dovuto lasciare la Capitale per il mancato accordo tra i giallorossi e il Manchester United, club proprietario del cartellino. Dal canto suo, Smalling ha sempre ribadito la volontà di restare alla Roma. Dopo i nuovi contatti, quindi, l’operazione si è sbloccata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, offerte per Mirante ma la Roma ha un piano: le ultime CM.IT