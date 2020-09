Lionel Messi, stella del calcio argentino ed in uscita dal Barcellona di Bartomeu, potrebbe vestire la maglia del Manchester City di Pep Guardiola, ma occhio a PSG ed Inter

Ancora in bilico il futuro di Lionel Messi, sei volte Pallone d’Oro e stella del calcio mondiale. Dopo aver comunicato l’intenzione di voler lasciare il Barcellona, la Catalogna è diventata il nuovo centro del mondo del pallone e del calciomercato. Per seguire tutti gli aggiornamenti LIVE sul futuro di Lionel Messi guarda la nostra DIRETTA!

15.15 – Il Barcellona minaccia una denuncia alla FIFA, le contromosse dei blaugrana per scongiurare l’addio di Messi

9.55 – Da pochissimi minuti, il Barcellona ha lanciato la promozione del suo nuovo kit casa per la prossima stagione con Lionel Messi in copertina.

👕 The 20/21 home 'Stadium' jersey is now available

🔵🔴 #OnlyForCulers

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2020