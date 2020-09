Calciomercato, terminato l’incontro Bartomeu-Jorge Messi

E’ durato circa un’ora e mezza il vertice tra Bartomeu e Jorge Messi per il futuro del numero dieci argentino del Barcellona

E’ durato circa un’ora e mezza l’incontro tra Josep Maria Bartomeu e Jorge Messi, primo vertice dopo la decisione della Pulce di lasciare il Barcellona. Un vertice al quale hanno preso parte anche Javier Bordas, Rodrigo Messi e Jorge Pecourt, l’avvocato dello studio legale Cuatrecasas che rappresenta il fuoriclasse argentino.

Una riunione nella quale non si è ovviamente raggiunto nessun tipo di intesa. Le parti hanno svelato le loro posizioni: Messi che vuole andare via a zero ritenendo ancora valida la clausola presente nel suo contratto, il Barcellona che insiste che non avvierà nessuna trattativa. L’incontro è stato definito dal club – secondo quanto riferisce ‘as.com’ – cordiale, anche se le parti restano al momento molto distanti.