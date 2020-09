Calciomercato Juventus, bianconeri pronti alla ‘follia’ per Messi

Calciomercato Juventus, conferme sull’operazione Messi: i bianconeri ci provano e sognano la coppia d’oro con Cristiano Ronaldo

Giornata forse cruciale per la risoluzione del caso Messi, con il padre dell’argentino che in giornata dovrebbe incontrare il presidente del Barcellona, Bartomeu. Molti gli spettatori interessati al futuro della ‘Pulce’. Il Manchester City è in pole position per assicurarsi le sue prestazioni, qualora ci fosse l’effettivo addio alla Catalogna. Ma nulla può essere ancora escluso. In Spagna, ‘El Larguero’, programma dell’emittente ‘Cadena Ser’, riferisce che in seconda fila c’è il Psg, quindi l’Inter. Ma non bisogna sottovalutare la Juventus, che sta pensando seriamente alla coppia Messi-Cristiano Ronaldo, come già anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. Secondo i colleghi spagnoli, l’ipotesi di avere i due dominatori del calcio mondiale di questi anni insieme starebbe stuzzicando notevolmente la dirigenza bianconera. Al punto che quest’ultima sarebbe pronta a una vera e propria ‘follia’, a costo di dover cedere un numero imprecisato di giocatori nella propria rosa per far spazio al fenomeno argentino.

