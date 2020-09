Calciomercato Juventus, sprint Suarez | Principio di accordo

La Juventus e Suarez sono vicini ad un’intesa di massima sull’ingaggio: l’uruguaiano cerca di risolvere il proprio contratto col Barcellona

Avanza sempre di più la candidatura di Luis Suarez come nuovo numero ‘9’ della Juventus. Come raccontato diverse settimane fa dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, la pista dell’ex Liverpool è molto concreta per i bianconeri. Il ballottaggio per affiancare la coppia d’assi composta da Cristiano Ronaldo e Dybala, ormai, è una corsa a due fra l’uruguaiano e Dzeko. Nei giorni scorsi, Pirlo ha avuto dei contatti telefonici con entrambi gli attaccanti, ma ora sembra essere il bomber della ‘Celeste’ ad essere in vantaggio sul giallorosso.

Come anticipato da Paco Aguilar ai nostri microfoni, infatti, Suarez e la Juventus avrebbero avuto assidui contatti negli ultimi giorni. Uno scambio che avrebbe prodotto un principio di accordo sull’ingaggio che l’uruguaiano percepirebbe in bianconero. Le parti stanno lavorando per raggiungere un’intesa totale, parallelamente l’entourage del giocatore sta portando avanti con il Barcellona il discorso relativo alla risoluzione del contratto. Suarez, in quel caso, arriverebbe alla Juventus a parametro zero. Dopo sei anni al fianco di Lionel Messi, il futuro del ‘Pistolero’ potrebbe essere quello di fare da spalla a Cristiano Ronaldo.

