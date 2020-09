Calciomercato Milan, Commisso: “A Chiesa ho fatto una promessa”

Il presidente della Fiorentina ha parlato della posizione di Chiesa, Commisso ha rivelato: “Se porta l’offerta giusta può partire”

Sono giornate turbolente per Federico Chiesa. L’esterno viola sembra essere finito nel mirino del Milan, che valuta uno scambio con Paquetà. Il ‘Diavolo’ vorrebbe mettere a segno anche il colpo Chiesa oltre agli imminenti arrivi di Tonali e Brahim Diaz. Nei giorni scorsi, poi, anche la Juventus ha avuto un ritorno di fiamma per l’attaccante della Nazionale. Nella giornata di oggi, invece, Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di ‘Rtv38’ riguardo alla possibile cessione del figlio di Enrico. Il presidente della Fiorentina non ha chiuso la porta ad un’eventuale partenza di Chiesa, ma allo stesso tempo ha messo le basi per un possibile rinnovo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

CHIESA-“Fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Chiesa. Non ce ne sono mai state e non è vero che ne abbiamo ricevute. Se qualcuno mi vuole smentire, mi porti i documenti. Io a Chiesa voglio bene e gli ho promesso che può partire se porta la giusta offerta. Vediamo cosa succede. C’è anche la possibilità che rimanga. Io non mando nessuno via. Se Federico vuole rimanere, ci dobbiamo vedere e ci deve dire cosa vuole fare, il bene di Rocco o il male di Rocco”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Aguilar: “Suarez bianconero all’85%”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter-Vidal: la posizione del Barcellona | Le ultime di CM.IT