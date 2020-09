Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: Pirlo sogna Chiesa

Nei pensieri della Juventus torna prepotente Federico Chiesa, che già un anno fa era stato oggetto del desiderio dei bianconeri

La Juventus di Pirlo è in fase di pieno restyling e il mercato offre a Paratici un ventaglio ampio di nomi da cui attingere per provare a fornire al nuovo tecnico una rosa forte e pronta sui tutti i fronti.

A Torino potrebbe dunque tornare di moda l’ipotesi Federico Chiesa, come riporta ‘Tuttosport’, che già l’anno scorso era finito nel radar dei bianconeri. Duttile e in grado di giocare largo nel terzetto offensivo insieme a Dybala e Ronaldo, ma perfetto anche come ala nel 3-5-2. Chiesa ad Andrea Pirlo piace e anche parecchio, ma non solo.

Il costo del cartellino, infatti, rispetto ad un anno fa potrebbe avere risentito dell’effetto crisi generato dal Covid, per cui la Juventus potrebbe ottenere un forte sconto rispetto ai circa 60-70 milioni chiesti dai viola, oppure tentare l’inserimento di una pedina di spessore nella trattativa come Gonzalo Higuain affiancato da Luca Pellegrini.

