Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano De Paul ma per l’argentino dell’Udinese le pretendenti non mancano e la richiesta friulana è alta

Grandi manovre per la Juventus, che continua a inseguire rinforzi in vari reparti. Non solo in attacco, ma anche a centrocampo. Dopo l’arrivo del giovane McKennie, un colpo ideale per la mediana di Pirlo sarebbe Rodrigo De Paul, che gradirebbe il corteggiamento della Juve. Per l’argentino tuttavia la corsa non è semplice. La richiesta dell’Udinese rimane intorno ai 40 milioni di euro, l’interessamento del Leeds in Inghilterra si fa concreto. E anche in Italia il giocatore piace molto. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ lo inseguono anche il Napoli, che vuole inserire in mezzo al campo un giocatore di qualità e quantità, e la Lazio, che vuole mettere a segno un colpo per la Champions.

