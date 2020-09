Calciomercato, scambio con Paqueta: “Milan da scudetto”

Non solo Tonali, Maldini al lavoro anche per Chiesa con la Fiorentina. Per il giornalista Nitti manca un solo colpo per il titolo

Il Milan vuole accelerare il processo di crescita e per questo è pronta a fare investimenti importanti sul mercato. Ufficializzato di nuovo Ibrahimovic e in attesa del ritorno di Bakayoko dal Chelsea, i rossoneri sembrano ad un passo dal chiudere l’acquisto di Tonali dal Brescia dopo il sorpasso sull’Inter anticipato da Calciomercato.it in tempi non sospetti. L’obiettivo dichiarato della squadra di Pioli è quel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla Champions League 2021-22 e soldi freschi nelle casse del club. Ma c’è chi punta più in alto rispetto alla quarta piazza.

Intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, il giornalista sportivo e tifoso milanista Emiliano Nitti non riesce a frenare il suo entusiasmo: “Sono rimasto impressionato dall’operazione Tonali, ma ci crederò solo quando diventerà ufficiale giovedì prossimo. A quel punto il centrocampo del Milan non sarebbe secondo a nessuno: sarebbe formato solo da top player, peraltro giovani, come Bennacer, Kessie, Bakayoko e appunto Tonali. Chiesa prossimo colpo? Lui, con Zaniolo, Barella e Pellegrini è tra i giovani più importanti in Italia. Per strapparlo alla Fiorentina penso che si farà uno scambio con Paqueta. A quel punto mancherebbe soltanto un difensore centrale forte e il Milan potrà puntare allo scudetto“.

