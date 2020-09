Calciomercato Milan, colpo Brahim: fumata bianca in arrivo

Milan e Real Madrid stanno per chiudere la trattativa che porterà Brahim Diaz in Italia a vestire la maglia rossonera

Zlatan Ibrahimovic ha firmato, ora sarà la volta di Sandro Tonali, chiamato a svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco. L’accordo, come raccontato, è totale e non ci sono più dubbi: il centrocampista classe 2000 vestirà il rossonero ma il mercato del Milan non si ferma qui.

E’ in dirittura d’arrivo anche un altro colpo: la dirigenza rossonera ha praticamente chiuso per Brahim Diaz, che da giorni ha detto sì a Maldini. Come conferma Sky Sport, mancherebbero solo gli ultimissimi dettagli ma già domani potrebbe essere la giornata per formalizzare definitivamente l’operazione.

Brahim dovrebbe sbarcare a Milano già nelle prossime ore con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

