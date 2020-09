Il Milan ha provato per due volte l’assalto ad Emerson Royal. Doppio ‘no’ del Barcellona all’assalto del club rossonero

Il Milan ha provato un doppio assalto per Emerson Royal, in prestito attualmente al Real Betis. Stando al ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona che è il proprietario del terzino brasiliano ha rifiutato le due proposte del club rossonero. Una prima offerta da 20 milioni circa un mese fa, replicata da una proposta di 18 milioni più l’inserimento nell’affare con il Betis di Paqueta.

Oltre all’assalto del Milan anche l’Everton si è inserito concretamente nella corsa al giocatore, mettendo sul piatto un prestito biennale con riscatto a 20 milioni di euro. Proposta anche questa rispedita al mittente dal Barcellona, che valuterebbe Emerson almeno 30 milioni. Il classe ’99 non fa parte dei piani di Koeman, ma la dirigenza blaugrana non vorrebbe comunque fare sconti per il trasferimento.

