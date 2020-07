Milan, gli agenti di Emerson Royal e Marc Roca in sede: il terzino brasiliano è uno dei nomi più caldi per la corsia destra rossonera.

Visita speciale oggi a Casa Milan, dove hanno fatto tappa gli agenti di Emerson Royal. Il terzino destro classe 1999, di proprietà del Barcellona, ha realizzato 3 reti e 6 assist in 33 partite di Liga con la maglia del Real Betis. Il Barcellona lo ha acquistato la scorsa estate, girandolo in prestito biennale al club andaluso.

Le buone prestazioni disputate in Liga, hanno però fatto sì che tanti club mettessero gli occhi addosso al giocatore brasiliano. Tra questi anche il Milan. Il club catalano chiederebbe però 30 milioni, ma dalla Spagna fanno sapere che a 25 l’affare potrebbe chiudersi: è una pista che i rossoneri seguono con attenzione, ma resta molto complicata. Se il Barcellona dovesse vendere subito il giocatore, sarebbe costretto a versare al Real Betis almeno 6 milioni di euro per la seconda metà del cartellino più 3 milioni di penale per averlo ripreso in anticipo di un anno rispetto agli accordi.

Calciomercato Milan, non solo Emerson: anche Marc Roca

Non solo Emerson Royal, gli agenti del brasiliano sono gli stessi anche di Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol anche lui accostato al club rossonero. Roca piace anche a Napoli ed Arsenal e il fatto che l’Espanyol sia retrocesso potrebbe rappresentare un vantaggio per le società interessate al giocatore. I catalani non sono però intenzionati ad esercitare uno sconto troppo elevato per il giovane centrocampista.

Possibile però che oltre ad aver parlato di Emerson, il Milan abbia chiesto informazioni anche per il giovane centrocampista, che può certamente rappresentare un’occasione per i rossoneri.

