Calciomercato Milan, Calhanoglu in bilico: rinnovo lontano

Calciomercato Milan, Calhanoglu sempre più indispensabile ma il rinnovo di contratto con i rossoneri è lontano: le ultime sul suo futuro

Sta trascinando il Milan nel finale di stagione con gol e assist a profusione. In rossonero, Hakan Calhanoglu non è mai stato così decisivo. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal Diavolo. Il contratto del turco è in scadenza nel 2021, ma, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, il giocatore starebbe pensando di non rinnovare. Il club vorrebbe trattenerlo a tutti i costi, ma nei suoi pensieri ci sarebbe un ritorno in Germania. In ballo c’è il Lipsia di Rangnick, ma anche l’Hertha Berlino. In caso di addio, il suo valore di mercato sarebbe lievitato fino a 25 milioni di euro.

