Calciomercato Juventus, dalla Spagna: incontro segreto | Suarez più vicino

Secondo TodoFichajes i dirigenti della Juve avrebbero visto il procuratore dell’attaccante del Barcellona: le ultime

La priorità della Juventus nella sessione estiva di mercato che ha aperto ufficialmente i battenti proprio oggi è quella di trovare un nuovo centravanti. Non è un mistero che Gonzalo Higuain non rientri più nei piani della ‘Vecchia Signora’, come annunciato anche dal nuovo tecnico nella conferenza stampa di presentazione. Tre i nomi in corsa per sostituirlo: come anticipato da Calciomercato.it, infatti, Pirlo ha chiamato Dzeko, Milik e Suarez. Il futuro di quest’ultimo, in particolare, si sta tingendo di giallo dopo che il Barcellona gli ha dato il benservito attraverso le parole del nuovo allenatore Koeman. Ma entriamo nel dettaglio.

Dalla Spagna arrivano rumors contrastanti: c’è chi afferma che Suarez potrebbe restare al Barcellona per ‘colpa’ di Lautaro e chi sostiene che sia stata fatta una promessa dall’Ajax al ‘Pistolero’. Ma la bomba più grossa è quella sganciata dal portale iberico ‘todofichajes.com’, secondo cui Suarez avrebbe deciso di andare alla Juventus. L’agente del centravanti uruguaiano avrebbe incontrato ieri in gran segreto la dirigenza bianconera e avrebbero trovato l’accordo sul contratto. Ora non resterebbe che attendere che il Barça lo liberi a costo zero.

