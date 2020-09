Calciomercato Juventus, sprint Suarez: c’è la promessa

Dzeko resta l’obiettivo prioritario della Juventus, ma i bianconeri non perdono di vista Suarez, che vuole la rescissione dal Barcellona

Le manovre in attacco della Juventus sono legate a doppio filo con il terremoto che si sta vivendo a Barcellona. Alle prese con l’intrigo Dzeko-Milik, la dirigenza bianconera ha mantenuto in vita anche un piano B, con tanto di chiamata di Pirlo a Luis Suarez. Una pista che, oltre per l’elevato ingaggio della punta uruguaiana, è resa difficile anche dalle tempistiche di un’eventuale rescissione contrattuale. Come se non bastasse, c’è anche da fare i conti con una concorrenza abbastanza agguerrita.

Calciomercato Juventus, promessa Ajax a Suarez

Sul taccuino di Atletico Madrid e Psg, l’ex Liverpool resta anche un sogno di mercato dell’Ajax. Il ritorno ad Amsterdam stuzzica molto il bomber 33enne che, secondo ‘Sport’, avrebbe già ricevuto una promessa da Marc Overmars. Secondo il quotidiano catalano, il direttore sportivo dei Lancieri avrebbe garantito al calciatore di essere pronto a presentare un’offerta importante dopo aver chiuso il capitolo cessioni. Con Donny van de Beek diretto al Manchester United per 45 milioni complessivi, i tempi per un affondo ufficiale sembrano ormai maturi.

