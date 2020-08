Calciomercato Juventus, l’Inter si tira indietro | Colpo in Serie A

L’Inter sembra essersi tirata definitivamente indietro dalla corsa a Federico Chiesa: la Juventus resta l’unico club in corsa per l’attaccante viola

Dopo la presentazione ufficiale, l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera è definitivamente iniziata. Il tecnico bresciano ha messo in chiaro che le sue indicazioni sfoceranno anche in differenti strategie di mercato. La sua Juventus ha, fondamentalmente, due diktat tattici: tenere la palla e recuperarla il più velocemente possibile. Servono, quindi, giocatori dinamici e di corsa, oltre che importanti a livello tecnico. Uno di questi, potrebbe essere Federico Chiesa. Come riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, la Juventus sarebbe rimasta l’unica società in corsa per l’attaccante viola. L’Inter, nonostante la conferma di Conte, non sarebbe più interessata al figlio di Enrico. Rimangono solo i bianconeri, in Italia, come alternativa ad una permanenza alla Fiorentina per Federico Chiesa. Bisognerà capire se il classe ’97 della Nazionale potrà essere funzionale all’idea di gioco che ha in mente Andrea Pirlo.

