Ivan Reggiani, intermediario di mercato, è intervenuto al Terzo Tempo di Calciomercato.it e ha parlato anche della possibilità Griezmann per l’Inter

L’asse Inter–Barcellona è sempre infuocato. Le recenti dichiarazioni del presidente del club catalano, Josep Bartomeu, hanno riaperto la questione Lautaro Martinez. Una trattativa che, attualmente, vive una fase di stallo, in attesa di riprendere dopo la fine delle competizioni europee. La questione sul tavolo è sempre quella relativa alla valutazione che i nerazzurri fanno del 22enne bomber argentino e la distanza con la proposta degli spagnoli, oltre ai nomi delle contropartite tecniche da inserire nell’affare. Nel frattempo, però, Ivan Reggiani, intermediario di mercato, ha parlato anche della possibilità di arrivare ad Antoine Griezmann.

“Penso che sull’asse Inter–Barcellona ci saranno delle sorprese. Non necessariamente Messi, anche se la cosa potrebbe non essere così remota. Ma c’è un francesino a Barcellona che porterei in Italia, parlo di Griezmann – le sue parole al Terzo Tempo di Calciomercato.it – Ci sono i margini per vederlo in Serie A, è un giocatore molto importante. Sicuramente più di Sanchez, un giocatore sul viale del tramonto, quasi un ex. Non capisco tutta questa insistenza per trattenerlo. Griezmann è un calciatore da ravvivare rispetto a quello che ha fatto quest’anno. Penso che lui possa essere il vero colpo dell’estate”.

