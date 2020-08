Antonio Conte si gode la vittoria per 2-0 sul Getafe, arrivata grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen: le parole del tecnico dell’Inter

L’Inter non tradisce le attese e supera 2-0 il Getafe. Lukaku-Eriksen firmano il passaggio ai quarti di finale di Europa League dei nerazzurri, che lunedì sera a Dusseldorf affronteranno la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers. Nel postpartita le parole di Antonio Conte: “Sapevamo della difficoltà che la partita poteva avere. Loro sono partiti forte, noi abbiamo subito sbagliato un’uscita, il Getafe cercavano cross e mischie, andavano su palle sporche con giocatori forti fisicamente. Sono partiti più forti, poi abbiamo preso la partita in mano e abbiamo giocato. Ci aspettavamo una partita sporca e quando dovevamo sporcarci l’abbiamo fatto, ed è una cosa positiva. I ragazzi stanno crescendo in cattiveria e determinazione anche nel difendere il risultato, è uno step che ci è mancato durante l’anno. Andare avanti in Europa ci fa fare esperienza e giocare partite importanti, da dentro o fuori. Sono contento per la prestazione dei ragazzi”.

LUKAKU – “Poteva essere una serata ancora migliore per lui visto il gol sbagliato. Ha fatto un bel gol, anche se ha tardato un po’ a entrare in partita, è mancato nei primi 20′. Poi ha fatto una partita importante come Lautaro e Sanchez, che ha avuto un’occasione. Dai, una serata positiva, sono contento soprattutto per la squadra e i calciatori. Hanno voglia di andare avanti e continuare, non vogliono andare in vacanza”.

OPERAZIONE SANCHEZ – “È stata un’ottima operazione della società, che sarà poi magari più brava a dire i termini. Alle condizioni a cui lo abbiamo preso è una buonissima operazione, ce la siamo anche meritata visto che lo abbiamo preso nel momento peggiore della sua carriera. Abbiamo avuto la pazienza di rimetterlo a posto ed è giusto che l’Inter se lo goda. Un plauso al club per aver chiuso un’ottima operazione, molto conveniente”.

SERENITÀ – “Non è questione di serenità, io faccio il mio lavoro. Sono contento e sereno quando vedo i ragazzi con questa voglia, determinazione e cattiveria. Perché la squadra sta diventando tosta, sono tutti coinvolti, sono tutti partecipi del progetto e contenti di quello che facciamo”.

ERIKSEN – “Sono contento anche per lui, ha bisogno come tutti anche di situazioni che girino positivamente. Christian è un bravissimo ragazzo, sa che faccio delle scelte per il bene dell’Inter, ma il fatto che sia entrato, si sia calato subito nella partita facendo gol è importante. Lui fa parte della rosa dell’Inter, si sta adattando e inserendo”.