Arrivano le parole del presidente del Barcellona, Bartomeu, che parla di Lautaro Martinez, Pjanic e risponde a De Laurentiis

Lautaro Martinez-Barcellona, ci risiamo. Dopo la scadenza della clausola rescissoria, i blaugrana sembravano essersi definitivamente arresi per l’argentino, ma le parole del presidente dei catalani lasciano ancora uno spiraglio: “Parleremo con l‘Inter quando finirà la Champions League“. Bartomeu, ai microfoni di ‘beIN Sports’, torna a mettere tutto in gioco: “Al momento non è prevista alcuna data, siamo tutti in attesa delle nostre partite internazionali. Dopo la Champions parleremo con tanti club, sicuramente anche con l’Inter. Se vogliamo Lautaro? Attualmente abbiamo grandi giocatori, anche in attacco. Vogliamo sempre prendere calciatori forti, ma ad ora è tutto fermo”.



Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: Bartomeu non molla

Non solo, perché il patron del Barcellona ne ha avute anche per il suo omologo del Napoli De Laurentiis sulla sede dell’ottavo di Champions: “Non condivido affatto le sue parole, ha le sue ragioni ma penso sia logico che sia nostra responsabilità tornare alla normalità. E la normalità è che le squadre giochino nei loro stadi. I messaggi allarmistici come i suoi sono dannosi per tutti. Il messaggio corretto è quello dell’Uefa, che cerca di assicurare che la normalità sia massima e che si segua il protocollo. Sono d’accordo con la Uefa e anche con le finali a Lisbona”. Un pensiero anche su Pjanic: “Bello che abbia firmato per noi, è un calciatore che il Barcellona inseguiva da anni. Neymar? Esiste un’emergenza Covid che rende la situazione economica non buona. E poi il PSG non lo vuole vendere”.