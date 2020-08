Calciomercato Inter, futuro Messi | La previsione di Braida

L’ex dirigente del Barcellona, Ariedo Braida, ha parlato del futuro di Leo Messi in ottica Inter

Ariedo Braida spegne i sogni dei tifosi dell’Inter. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’ex dirigente del Milan e del Barcellona ha detto la sua sul futuro di Messi: “Il Barcellona è una grande società e una realtà che ti rende orgoglioso di esserne stato partecipe. Ti lascia il segno. Ha un giocatore straordinario e con lui tutto è possibile. Se rimarrà? Penso che rimarrà a vita“. Come raccontato da Calciomercato.it, al momento Messi non sta affatto pensando di lasciare Barcellona. Il grande sogno dei tifosi nerazzurri sembra destinato a rimanere tale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

