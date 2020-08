Calciomercato Milan, anche United e Bayer su Godfrey del Norwich

Ben Godfrey, difensore del Norwich, è nel mirino del Milan e del Napoli. Preferenza ai rossoneri, ma attenzione a Manchester United e Bayer Leverkusen

Ieri vi abbiamo svelato dei contatti degli uomini mercato del Milan con gli intermediari che si stanno occupando del possibile approdo di Ben Godfrey in Serie A, visto che sul difensore del Norwich è segnalato anche il Napoli. Oggi arrivano nuove indiscrezioni, raccolte da Calciomercato.it: il Manchester United, attraverso Rio Ferdinand che fa parte dell’agenzia che gestisce il calciatore, ha chiesto informazioni. Così come il Bayer Leverkusen. Ma c’è anche da registrare la voglia del 22enne centrale di approdare in rossonero, dove ritroverebbe il suo idolo, Paolo Maldini. In ogni caso, bisognerà convincere i dirigenti dei ‘Canaries’ a cedere e abbassare le pretese, che per ora sono ferme a quota 30 milioni di euro, nonostante la retrocessione in Championship.

