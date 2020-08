Per la panchina della Juventus spunta anche a sorpresa il nome di Roberto Mancini, con Conte che quindi potrebbbe clamorosamente tornare in Nazionale

Sono settimane fondamentali per il futuro delle big italiane, Inter e Juventus in primis. Entrambe sono alle prese con i propri allenatori, compresi i bianconeri campioni d’Italia. Maurizio Sarri dovrà superare l’esame Champions League, altrimenti l’ipotesi addio è destinata a farsi sempre più concreta. A tal proposito si fanno tanti nomi, da Pochettino allo stesso Antonio Conte, oltre a Simone Inzaghi e ovviamente Andrea Pirlo.



Calciomercato Juventus, Mancini erede di Sarri | Le parole di Momblano

L’ultima clamorosa indiscrezioni, riportata da ‘Top Calcio 24’, parla addirittura di un approdo alla Juventus di Roberto Mancini. Il ct della Nazionale, infatti, non avrebbe gradito la possibilità di un ritorno – voluto dal presidente della Figc Gravina – di Marcello Lippi come direttore tecnico. Un episodio che avrebbe aperto delle crepe nel futuro di Mancini sulla panchina dell’Italia, a cui potrebbe succedere addirittura Antonio Conte, che alcune indiscrezioni vedono addirittura essersi proposto alla Federcalcio.

Dello scenario sorprendente che potrebbe portare l’attuale ct alla Juventus, ha parlato anche il giornalista Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’: “Non mi sento di escluderlo e non mi stupisce per niente. Non credete che i senatori della Juventus abbiano parola sull’allenatore, sull’eventuale sostituto di Sarri. È un nome che non scarto a priori quello di Mancini e questo è il ragionamento che faccio: risultano dei movimenti dell’area vicina a Fabio Paratici, nelle scorse settimane ci sono state delle chiamate esplorative. Una è arrivata sicuramente a Pochettino. Se la Juve non proseguirà con Sarri, il prossimo allenatore lo sceglierà Agnelli. Non ho notizie dirette su Mancini, ma, ripeto, non mi sento di escluderla come opzione”.