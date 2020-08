Il destino di Maurizio Sarri sembra ormai sempre più lontano da quello della Juventus. Tra i sogni per la panchina c’è anche Zidane che Ronaldo ha già avuto a Madrid

È stata una stagione fin qui non troppo felice per Maurizio Sarri che non ha convinto a pieno l’ambiente juventino al suo primo anno in bianconero. La dirigenza della Juventus riflette infatti sul futuro del tecnico strettamente legato anche ai risultati in Champions League. Qualora le strade di Sarri e dei piemontesi dovessero davvero separarsi ecco che potrebbe tornare di moda un vecchio pallino come Zinedine Zidane che ha da poco vinto la Liga col Real Madrid. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In questo contesto stando a quanto sottolineato da ‘Don Diario’ Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato l’allenatore francese comunicandogli il suo desiderio di condividere nuovamente lo spogliatoio con lui. CR7 è infatti ben consapevole che Zidane è uno dei migliori allenatori del mondo e che è in grado di guidare la Juventus alla conquista della Champions League. Per questa ragione il portoghese proverà a convincere l’allenatore del Real Madrid a trasferirsi a Torino.

