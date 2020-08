Calciomercato Juventus, Douglas Costa ‘porta’ il big a centrocampo

L’esterno brasiliano possibile pedina di scambio per consentire alla Juventus di mettere le mani sul centrocampista facente parte della scuderia di Mendes

Thiago Alcantara ha già un accordo con il Liverpool e a meno di clamorosi colpi di scena è lì che lo cederà il Bayern Monaco, probabilmente per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. L’approdo alla corte di Klopp del 29enne figlio di Mazinho, non a caso nato in Italia, potrebbe ‘costringere’ qualche centrocampista dei ‘Reds’ a valutare l’addio. In particolare Fabinho, considerato che nella squadra che ha stravinto l’ultima Premier League occupa la medesima posizione di quella che andrebbe a occupare l’ex Barcellona.

Fabinho è scuderia Jorge Mendes, il potente agente di Cristiano Ronaldo, per cui occhio al possibile ingresso scena della Juventus, una possibilità già paventata un mese fa. Il 26enne di Campinas è valutato non meno di 50-55 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero abbassare con l’inserimento del cartellino di Douglas Costa, valutato sui 30 milioni. L’esterno brasiliano, ora infortunato, sarebbe per Klopp una buona alternativa a Salah.

