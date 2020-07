Mancini non è stato messo al corrente dell’incontro tra Gravina e Lippi. L’attuale Ct azzurro ha tre offerte importanti dalla Premier League

Un fulmine a ciel sereno scuote l’Italia. Il ritorno in Nazionale come Dt di Marcello Lippi potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro alla guida degli Azzurri di Roberto Mancini. La scelta del presidente della FIGC Gravina di riaprire le porte all’ex Ct campione del mondo nel 2006 – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – avrebbe colto di sorpresa l’attuale selezionatore che non ha però voluto rilasciare dichiarazioni.

Calciomercato, tre offerte dalla Premier League per Mancini

Mancini si aspettava di essere al centro del progetto dopo aver risollevato le sorti dell’Italia e averla portata di slancio alla qualificazione agli Europei, mentre il rapporto con Gravina si sarebbe incrinato. Mancini non sarebbe stato messo al corrente dell’incontro con Lippi, che avrebbe dato la piena disponibilità a Gravina per il ruolo di nuovo Direttore tecnico. Mancini aspetterebbe gli eventi, ma per il momento sarebbe da escludere un clamoroso divorzio con la Federazione vista la volontà del mister di Jesi di provare a vincere l’Europeo la prossima estate. Intanto, Mancini avrebbe sul tavolo tre grandi offerte sul piano economico per il ritorno in Premier League.

