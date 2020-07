Marcello Lippi potrebbe tornare in Federazione: possibile incontro con il presidente Gravina con una duplice prospettiva

Le porte dell’Italia si riaprono per Marcello Lippi. L’ex commissario tecnico campione del mondo, reduce dall’impegno con la nazionale cinese, potrebbe presto riavere un incarico in Federcalcio. E’ quanto riferisce ‘Sky’ secondo cui a breve dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore e il presidente federale Gravina: un faccia al faccia nel quale si discuterà del ritorno in Federazione con il ruolo di direttore tecnico. Ma la prospettiva per Lippi è duplice: nel futuro, infatti, potrebbe succedere a Renzo Ulivieri come presidente dell’Associazione allenatori.

Già in passato Lippi è stato vicino al ritorno in Figc (ai tempi dell’arrivo di Ventura in panchina), ma poi non se ne è fatto più nulla per problemi regolamentari.