In casa Inter tiene banco il caso Antonio Conte: l’allenatore pensa anche al grande ritorno (e non è la Juventus), i dettagli

Antonio Conte via dall’Inter. Quello che sembrava impossibile fino a qualche mese fa, ora è diventato tutto d’un tratto ipotesi molto concreta. La società nerazzurra valuta la possibilità di un licenziamento per giusta causa, come raccontato da Calciomercato.it, mentre il tecnico salentino si guarderebbe intorno per capire il suo futuro. Dopo la secca smentita delle voci sulla Juventus, ora spunta la disponibilità al ritorno in Nazionale. E’ ‘dagospia.com’ a lanciare la notizia: Conte avrebbe fatto sapere al presidente della Figc Gabriele Gravina di essere pronto a sedersi nuovamente sulla panchina dell’Italia.

Lì dove attualmente siede sicuro Roberto Mancini. L’attuale commissario tecnico però non avrebbe gradito le voci su Marcello Lippi, tanto che avrebbe minacciato le dimissioni. Inoltre ci sarebbero anche delle proposte dall’Inghilterra per un ritorno in Premier League. Ipotesi comunque molto difficile resa ancora più complicata dai rapporti tra Conte e Lippi: se il ct campione del Mondo è un ostacolo per Mancini, lo sarebbe ancora di più per l’attuale tecnico dell’Inter.