Calciomercato Milan, pericolo Napoli per l’affare in attacco

Il calciomercato Milan fa i conti col pericolo Napoli per l’affare in attacco; le ultime su Thauvin

Non solo il Milan sulla stella del Marsiglia. Alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, il club rossonero ha da tempo messo gli occhi su Florian Thauvin, esterno offensivo classe 1993 col contratto in scadenza a giugno 2021. Il talento francese piace però a diversi club e ha una valutazione superiore ai 15 milioni di euro. Giungono inoltre novità sull’interesse del Napoli: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, pericolo Napoli per Thauvin

L’ala destra del Marsiglia, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe stata proposta al club di De Laurentiis, in cerca di rinforzi in quella zona del campo. Resta dunque da capire se il Napoli risponderà alla chiamata di Thauvin, che già in passato fu attenzionato da Giuntoli. Novità decisive sono dunque attese nella prossima sessione di calciomercato.

